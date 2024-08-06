Арестованы все участники нападения на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали

Суд в Крыму арестовал еще троих человек, напавших на боксера из Балашихи Дмитрия Двали, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Всего по делу о покушении на убийство проходят девять человек. Все они останутся под стражей до 29 сентября, уточнили в ведомстве.

Изначально дело было возбуждено по статье «Хулиганство», после этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на покушение на убийство.

Массовая драка произошла в конце июля в Феодосии. Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали возвращался с пробежки и увидел, как толпа неизвестных избивает подростка. Спортсмен заступился за ребенка, но пострадал сам, ему выбили глаз.