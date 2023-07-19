Экс-директор ЧОП «Щит» на скамье подсудимых: идет дело о нападении на школу в Ижевске

Октябрьский районный суд Ижевска изучает все подробности дела, фигурантом которого выступает экс-директор ООО «Щит» Алексей Злобин. Его обвиняют в том, что он не обеспечил охрану школьного учреждения и не оказал сопротивление Артему Казанцеву, который открыл стрельбу в здании школы 88 города Ижевск, сообщает udm-info.ru .

Дело началось 6 июля. В среду, 19 июля, проходило очередное заседание. 26 сентября 2022 года Артем Казанцев совершил вооруженное нападение на школу. Тогда погибло 17 человек, в числе которых были дети, учителя, медработник, охранники.

Изначально предполагалось, что 19 июля будет оглашен приговор. Но суд решил продолжить изучать все нюансы дела. Следующее заседание запланировано на 23 августа. Экс-директор ООО «Щит» Алексей Злобин своей вины не признает. Прокурор же настаивает, что Злобин не выполнил все инструкции в случае возникновения чрезвычайной ситуации, допустил проникновение вооруженного постороннего человека в здание школы.

Отмечается, что ЧОП «Щит» продолжает работать и активно участвует в государственных тендерах под руководством учредителя Анастасии Бушуевой.