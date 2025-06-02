Экс-директор «Тату» прокомментировал информацию о воссоединении группы

Бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник высказал мнение, что коллектив не будет воссоединяться для продолжения музыкальной деятельности, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, певицы Лена Катина и Юля Волкова опубликовали на своих страницах в соцсетях фото, которое заинтриговало поклонников группы «Тату». На снимке девушки вместе заходят в какое-то помещение. Фанаты предположили, что вокалистки группы решили воссоединиться и продолжить историю группы.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник сомневается, что певицы продолжат карьеру. По его мнению, они могут выступить вместе в рамках какого-то проекта, но не более этого. Эксперт считает, что мотивацией может стать хороший гонорар.

«Я думаю, что девушки воссоединились ради одного мероприятия с хорошим гонораром. Других причин для совместной работы не вижу», — в беседе с «Абзацем» рассказал бывший директор команды, музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

По мнению эксперта, теперь девушки не смогут исполнять все песни из репертуара группы «Тату». Некоторые композиции будут восприниматься как пропаганда ЛГБТ*. Эксперт считает, что певицы смогут исполнять провокационные песни только на частных мероприятиях.

По информации издания, пригласить на мероприятие группу можно. Стоимость выступления достигает 15 млн руб. Каждая из девушек выступает также сольно. Лена Катина установила гонорар в размере 1,1 млн руб., а Юля Волкова — 1,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что певица Кадышева обошла SHAMAN и Ольгу Бузову по числу упоминаний в интернете.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.