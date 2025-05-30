Певица Кадышева обошла SHAMAN и Ольгу Бузову по числу упоминаний в интернете

В пресс-релизе платформы «Дзен» и соцсети «ВКонтакте» указано, что количество публикаций о певице Надежде Кадышевой в интернете за последние два месяца выросло в четыре раза, сообщила «Лента.ру».

По информации издания, имя Кадышевой активно появляется в новостных материалах интернет-изданий. Кроме того, народная артистка РФ привлекала внимание блогеров. Проанализировано, что 65-летняя певица обошла по популярности в соцсетях SHAMAN, Ольгу Бузову, Басту, Егора Крида, INSTASAMKA, Клаву Коку и Надежду Бабкину. Причем Кадышева лидирует заметно. Например, авторы публикаций упоминали артистку в 4,4 раза чаще, чем Басту и в 2,5 раза чаще, чем SHAMAN.

По информации издания, в комментариях в соцсети «ВКонтакте» имя певицы также упоминалось достаточно часто. Аналитики сравнили данные марта и мая. В последний весенний месяц активность возросла на 32%. При сопоставлении данных за май и февраль пришли к мнению, что рост составил 50%. Эксперты пользовались системой аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics, которая также анализирует упоминания в постах.

Информация о том, связана активность в соцсетях и СМИ с творчеством или личной жизнью народной артистки, не упоминается.

Ранее психолог Масолова назвала причины популярности Кадышевой у молодежи.