Экс-директора детдома в Кузбассе подозревают в растрате денег

В пресс-службе регионального Следкома проинформировали, что подозревают бывшего директора детского дома в растрате более 300 тыс. руб., сообщил sibdepo.ru.

Следствие предполагает, что директор сначала начислял сотрудникам различные премии. Как только деньги поступали на счет адресата, директор просил перевести ему всю сумму. Таким образом он получил более 300 тыс. руб. Средства тратил по собственному усмотрению. Было возбуждено дело по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ. Подобным способом дополнительного заработка подозреваемый пользовался в период с 2019 по 2022 год.

В региональном СК сообщили, что провели обыски в доме и на рабочем месте экс-директора. У женщины нашли бухгалтерскую документацию и информацию, как деньги переходили с одного счета на другой.

«Незаконная деятельность подозреваемой выявлена в ходе совместной работы сотрудников регионального управления СК России и УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу», — отметили в СК Кузбасса.

Следственные действия, в рамках которых собирается доказательная база, продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о способах возмещения средств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предстанут перед судом четверо мошенников за хищение у граждан более 16 млн руб.