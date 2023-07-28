Экс-эксперт ЦРУ рекомендует Украине перейти в оборону из-за неудачного контрнаступления

Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб в материале для издания « Time » порекомендовал военным ВСУ перейти в оборону на фоне сорвавшегося контрнаступления.

Эксперт считает, что контрнаступление оказалось неуспешным. Единственное, что могут предпринять военные ВСУ в данной ситуации – это сократить оборонительные рубежи с целью дальнейшего их укрепления. Военным необходимо перейти в оборону. Уменьшив территории, им будет легче защищать свои регионы. Это позволит сосредоточить войска в критически важных локациях.

Эксперт считает, что Украине необходимо начинать готовиться к мирным переговорам с Россией. Для этого важно сначала укрепить существующие позиции, чтобы после решения конфликта дипломатическим путем можно было оставить себе отвоеванные или еще не занятые территории. Также Украине необходимо предпринимать шаги к мирным переговорам, без дипломатической и политической воли Киева сделать это невозможно.

Контрнаступление Киева началось в начале июня. В конце июля Владимир Зеленский официально признал, что успехи на поле боя несущественные.