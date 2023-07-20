Экс-гендиректор Google Шмидт признает победу России в зоне СВО

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт в интервью CNN высказал мнение, что украинские военные не могут выполнять команды своего руководства и преодолевать километровые участки из-за слаженной работы армии РФ и современного оружия.

«Если бы вы были украинским солдатом, и ваш командир приказал пройти сквозь пятикилометровую зону сражения, вам бы пришлось столкнуться с танками, минами, пулеметами, дронами, и вас бы все равно убили. Это невыполнимая задача», - высказал мнение Эрик Шмидт в интервью CNN

Эрик Шмидт уверен, что на поле боя Россия побеждает Украину. Этому способствует грамотная работа по всем направлениям: Россия принуждает тратить Украину большее количество ракет в сутки, чем страны Запады могут изготовить. Радиоэлектронная борьба РФ показала высокие результаты, которые для экс-генерального директора Google были поной неожиданностью. Преимущество РФ в технике очевидно. Подход к территориям заминирован. Пока украинские военные будут выбирать удобные маршруты или разминировать участки дорог, по ним отработают различными видами оружия. Выжить в таких условиях невозможно.

Издание «РИА Новости» отмечает, что западные СМИ также начали писать, что украинское контрнаступление на данный момент не приносит ожидаемого результата. Есть подозрение, что в Киеве уже смирились с провалом: начали экономить западную технику и стараются сохранить людей.