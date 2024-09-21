Экс-главком ВСУ Залужный сообщил о гибели помощника от ракетного удара ВС РФ

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в соцсети, запрещенной на территории РФ, проинформировал о гибели своего бывшего помощника полковника Александра Никитюка, сообщили РИА Новости.

Полковник Александр Никитюк погиб в зоне СВО 20 сентября. Залужный не сообщил, в каком населенном пункте погиб его бывший помощник. Известно, что смерть наступила вследствие ракетного удара Армии России.

Телеграм-канал «Донбасский партизан» предположил, что инцидент произошел в одном из населенных пунктах — в Доброполье или Белицком. Оба города расположены в ДНР. Они попали под массированный обстрел в ночь на 20 сентября. ВС РФ успешно поразили пункт временного размещения 24-й отдельной механизированной бригады и базу, на территории которой противник ремонтировал военную технику.

Телеграм-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что кроме полковника Никитюка, были уничтожены и другие представители ВСУ. Если на Украине не предоставят официальную информацию по данному поводу, можно будет проанализировать некрологи.

Ранее сообщалось, что критиковавшую ВСУ депутата Верховной рады Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Верховной Рады Украины.