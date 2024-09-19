Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Верховной Рады Украины

Украинский парламент принял решение снять депутата Марьяну Безуглую, критиковавшую Вооруженные силы Украины, с должности заместителя главы оборонного комитета, а также исключить ее из состава комитета. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент освободил Марьяну Безуглую от обязанностей заместителя главы комитета по обороне и исключил из его состава», — написал Железняк.

Ранее Безуглая подала прошение об увольнении с занимаемой должности и просьбу перевести ее в комитет по внешней политике.

Кроме того, Безуглая ранее заявляла, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и все высшее командование украинской армии должны понести ответственность за отсутствие плана дальнейших боевых действий против России и провал контрнаступления.

Безуглая также обвиняла Залужного в том, что он не представил годового плана действий.

Депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский отметил, что присутствие Безуглой в Верховной Раде угрожает безопасности Украины.

Ранее глава Белоруссии на встрече с лидером ДНР Денисом Пушилиным, выразил готовность к сотрудничеству с Украиной «на тех же основах», что и с Донецкой народной республикой.