Экс-министр транспорта Челябинской области получил шесть лет колонии и штраф ₽5,6 млн

Во вторник, 25 августа, судья Советского районного суда Юлия Живодинская огласила решение: шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф ₽5,6 млн и запрет занимать руководящие должности в госструктурах на шесть лет.

Суд также распорядился конфисковать автомобиль, недвижимость, земельные участки и денежные средства, признанные взяткой. Нечаев был взят под стражу непосредственно в зале заседаний. Кроме того, удовлетворен иск регионального министерства — с экс-чиновника солидарно взыскано ₽263,9 млн. Адвокаты намерены изучить полный текст приговора и только после этого примут решение об апелляции.

Днем ранее, 24 августа, прокурор Виктор Уткин требовал для Нечаева более сурового наказания: девять лет колонии, пятикратный штраф от суммы взятки и десятилетний запрет на госслужбу. Однако суд смягчил приговор, приняв во внимание признание вины, раскаяние, заключенное досудебное соглашение, положительные характеристики, наличие детей и больных родителей.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин получил 2-й разряд бетонщика.