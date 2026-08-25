В подмосковном Подольске построят дом «Новый Весенний»

Девелопер G3 Group | Джи Три Групп возводит дом «Новый Весенний» в городском округе Подольск, на стройплощадке возобновились активные работы — ведется внешняя каменная кладка в помещениях, предназначенных под коммерцию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, на 12 этаже секции 3 проходят работы по кладке внутренних стен, на 13 этаже продолжается монтаж ПВХ конструкций. Строители приступили к работам на кровле. На территории обустроят детские площадки, а также наземную парковку по периметру. На первом этаже дома разместятся объекты торговли и сферы услуг.

В комплексе будут представлены различные варианты планировок — от однокомнатных до трехкомнатных квартир. Покупатели могут выбрать варианты с чистовой или предчистовой отделкой, а также без отделки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.