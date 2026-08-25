Борьба продолжается: трое рабочих до сих пор находятся в больнице после пожара в «Кварталах Драверта»

В Омской клинической больнице продолжают лечение трое пострадавших при пожаре на стройплощадке жилого комплекса «Кварталы Драверта», сообщил gorod55.ru.

Как проинформировали в региональном министерстве здравоохранения, состояние пациентов оценивается как стабильное.

«Три человека остаются в больнице, все стабильные, угрозы жизни нет, продолжают лечение в общем отделении», — пояснили в пресс-службе минздрава.

По данным издания, трагедия произошла 15 августа на Левобережье Омска. Всего в результате возгорания пострадали 11 человек, троих из них в день происшествия отпустили домой после оказания помощи. Еще двоих спустя три дня эвакуировали в специализированный ожоговый центр для продолжения лечения.

Несмотря на все усилия врачей, четверо пострадавших скончались. Первым жертвой стал 39-летний рабочий, получивший ожоги 90 процентов поверхности тела. 19 августа умер второй пациент с 70-процентным поражением кожи. 21 августа не стало третьего рабочего, площадь ожогов которого составляла 80 процентов. 23 августа стало известно о смерти четвертого пострадавшего, эвакуированного в Нижний Новгород, у которого развился бактериальный сепсис на фоне тяжелых ожогов. Обстоятельства пожара продолжают устанавливать следователи и прокуратура. На месте происшествия работают эксперты, которые выясняют причины возгорания и степень ответственности должностных лиц.

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