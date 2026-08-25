Евсеев высказался о своей нецензурной брани во время флэш-интервью
Тренер Евсеев о матерных интервью: «Это выставляют специально. Вырежи — и все»
Фото: [ФК «Динамо» (Махачкала)]
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в программе «Это футбол, брат!» высказался о нецензурных словах, которые он допускал во флэш-интервью после матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
В минувшем сезоне Евсеев заплатил 100 тыс. руб. штрафа за нецензурную брань, а журналисты подсчитывали количество матерных слов у тренера в единицу времени.
Специалист считает, что интервьюеры специально подставляют его ради хайпа.
«Вместо того, чтобы это убрать, они закинули. Они это выставляют специально. Вырежи это — и все! Вам надо было все показать это — вы показали. Хайпанули вы? Хайпанули!» — сказал Евсеев.
Также тренер махачкалинского «Динамо» выразил уверенность, что особенность его речи не станет препятствием для получения предложений от топ-команд.
В нынешнем сезоне махачкалинское «Динамо» стало главной сенсацией старта РПЛ. Команда занимает пятое место с девятью очками.