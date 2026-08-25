В Балашихе на стройплощадке поликлиники в ЖК «Гранель Алексеевская Роща» завершат монолитные работы

В Балашихе на территории ЖК «Гранель Алексеевская Роща» от ГК «Гранель» продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, работы проходят в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители продолжают кладочные работы, оштукатуривание стен подвала и первого этажа, приступили к устройству систем отопления и вентиляции. Площадь медучреждения составит более 5,5 тыс. кв. м, помощь пациентам будут оказывать врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие. Строительство завершат в конце 2026 года.

На территории комплекса также ведется строительство жилого корпуса 4, в обеих секциях которого завершены монолитные работы. На финишном этапе устройство кровли и остекление.

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