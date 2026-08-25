В Комлесхозе Подмосковья сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 25 августа, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском и Истринском лесничествах – I класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 26 и 27 августа, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +13-19 градусов, ночью – +9-12. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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