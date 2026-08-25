«Очередная заковырка»: тренер ЦСКА высказался о новых трактовках игры рукой в хоккее

Правило касается игры рукой по шайбе. Отныне шайбу запрещено даже на короткое время зажимать в краге, играть по ней можно только открытой ладонью. За нарушение этого правила предусмотрен двухминутный штраф.

«Есть пословица: „Нет опаснее человека, чем неумный человек с инициативой“. В IIHF такое правило есть? Мы такое правило видим впервые. Оно никак не повлияет на игру и ее качество. Просто очередная заковырка, которую надо выучить», — сказал Никитин на предсезонной пресс-конференции.

ЦСКА проведет первый матч нового сезона КХЛ 7 сентября. Армейцы примут на своей площадке «Спартак». В минувшем сезоне ЦСКА обыграл СКА в первом раунде Кубка Гагарина (4-1), но в ¼ финала плей-офф уступил омскому «Авангарду» также в пяти матчах.