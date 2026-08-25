Россияне создадут карту семейных историй в рамках проекта «Улыбка России»

Участники всероссийского конкурса смогут рассказать о происхождении своих семей и войти в цифровой архив, посвященный единству народов России.

Всероссийский конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит с 9 июля по 20 сентября. Присоединиться к проекту могут жители всех регионов страны.

Чтобы стать участником, необходимо загрузить портрет с улыбкой на сайт проекта, отметить на интерактивной карте населенные пункты, связанные с историей семьи, и создать персональную «карту корней». Все заявки станут частью цифрового архива, отражающего семейные истории жителей России в рамках Года единства народов России.

Победители получат возможность принять участие в профессиональной фотосессии в Москве. Их снимки будут использованы в информационной кампании ко Дню народного единства. Также на основе материалов конкурса подготовят фотовыставку, открытие которой состоится 4 ноября 2026 года.

Проект реализует Дом народов России совместно с компаниями Яндекс и Genotek при поддержке ФАДН России. Руководитель организации Анна Полежаева отметила, что инициатива позволяет людям лучше узнать историю своих семей и увидеть ценность культурного разнообразия, в котором заключается сила единства.