Титов назвал «Спартак» самой быстрой командой в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался об игре красно-белых в нынешнем сезоне. Он назвал «Спартак» лучшей командой РПЛ при переходе из обороны в атаку.

«По тому, как эта команда бежит в атаку, ей, пожалуй, сейчас нет равных в РПЛ. Вперед синхронно выбегают не один-два игрока, а четыре-пять. Все быстро вылетают в атаку и так же стремительно возвращаются назад. И это вообще-то против „Зенита“», — сказал Титов.

Экс-футболист отметил, что в игре «Спартака» против чемпионов страны были кое-какие шероховатости, но они компенсировались командной скоростью.

В центральном матче пятого тура РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Красно-белые занимают второе место в чемпионате с 12 очками, уступая лишь «Краснодару» (15 баллов).

Ранее комментатор Денис Казанский назвал победу «Спартака» над «Зенитом» фундаментальным сдвигом в российском футболе.