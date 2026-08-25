Семь лет жизни без тела: мини-мозги показали ученым, как стволовые клетки меняются со временем

Самые старые лабораторные мини-мозги человека прожили рекордные семь лет, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Nature. Речь идет об органоидах — крошечных структурах из человеческих стволовых клеток, которые имитируют некоторые этапы развития мозга.

Обычно такие органоиды живут в лаборатории всего несколько месяцев, а прежний рекорд составлял чуть меньше двух лет. Теперь ученые смогли поддерживать их рост значительно дольше и проверить, как менялись клетки со временем.

Исследователи оценили биологический возраст клеток с помощью ДНК. Оказалось, что органоиды старели примерно так же, как клетки настоящего мозга, и сохраняли следы уже пройденных этапов развития на клеточном уровне.

Авторы подчеркивают: это не означает, что мини-мозги обладают памятью, сознанием или мышлением. У них гораздо более простая структура, и они не получают сигналов от органов чувств.

По словам профессора Паолы Арлотты из Гарвардского института стволовых клеток, мозг может продолжать развитие вне организма неожиданно долго. В будущем такие долгоживущие органоиды могут помочь изучать аутизм, шизофрению, болезнь Альцгеймера и другие нарушения, не дожидаясь десятилетий созревания клеток.