«По своей дури»: Бубнов прокомментировал удаление Глушенкова в матче со «Спартаком»

Бывший защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» высказался об удалении полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче пятого тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

На 88-й минуте Глушенков блокировал спартаковца Игоря Дмитриева и заработал вторую желтую карточку.

«Это Глушенков по своей дури. Он ему дал локтем. Там было видно, что он это сделал специально. Глушенков поэтому повернулся и пошел. Даже не спорил, ему ничего не надо. 100% не выдержали нервы. Подвел», — сказал Бубнов.

Эксперт отметил, что Глушенкова вывел из себя не Дмитриев, а Роман Зобнин, который действовал против игрока «Зенита» большую часть матча до своей замены.

Глушенков пропустит матч шестого тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграет с «Факелом» в Воронеже. После пяти туров «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков.

Ранее агент Тимур Гурцкая назвал условие, при котором главный тренер «Зенита» Сергей Семак может быть отправлен в отставку.