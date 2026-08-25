«Это не сюжет триллера, а реальный случай»: 16-летняя школьница выпила подряд пять банок энергетика и едва не погибла

В Приморском крае 16-летняя школьница едва не погибла из-за энергетических напитков. Вечером в Уссурийске перепуганные родители доставили дочь в приемный покой городской больницы. Состояние девушки было критическим: тремор конечностей, сбитое дыхание, сильнейшая тахикардия — сердце работало на пределе, сообщил vostokmedia.com.

Медики оперативно провели первичную стабилизацию, однако клиническая картина оказалась настолько серьезной, что потребовалось подключение по телемедицине реаниматологов, анестезиологов и детского кардиолога из Краевой детской клинической больницы № 1 Владивостока. Только совместными усилиями удалось стабилизировать состояние пациентки.

Когда угроза миновала, врачи выяснили причину: накануне вечером девушка выпила пять банок энергетика подряд. Ударная доза кофеина и стимуляторов едва не привела к остановке сердца.

«Это не сюжет триллера, а реальный случай, причем, второй за этот месяц в Приморье, когда подростки практически поступают в реанимационное отделение после употребления энергетиков», — отметила главный врач детской больницы № 1 Инна Зеленкова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Врачи настоятельно призывают родителей проводить беседы с подростками о смертельной опасности энергетических напитков. Медики подчеркивают, что красивая банка — это не ключ к бодрости и не атрибут взрослости, а прямой билет в реанимационную палату. Специалисты просят взрослых найти время и достучаться до своих детей, объяснив им реальные риски, пока не стало слишком поздно.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев согласился ограничить продажу энергетиков.