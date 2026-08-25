Во время сдачи единого государственного экзамена по информатике 18 июня 2026 года у одного из выпускников неожиданно зазвонил мобильный телефон, сообщил atas.info. Суд оценил действия школьника.

Школьник пронес гаджет в носок, куда спрятал его перед началом испытания, надеясь, что никто не заметит. Однако звонок прозвучал в самый ответственный момент, привлекая внимание присутствующих. На звук в аудиторию вызвали руководителя пункта проведения экзамена и членов государственной комиссии. Молодого человека немедленно отстранили от сдачи, а его бланки аннулировали.

В письменном объяснении подросток сообщил, что звонок оказался сработавшим будильником, который он забыл отключить. Он признался, что не планировал использовать телефон для списывания, но факт проноса гаджета на экзамен уже являлся грубым нарушением установленных правил. На выпускника составили протокол за нарушение порядка проведения итоговой аттестации, вменив ему намеренную попытку повлиять на результаты экзамена.

В ходе судебного разбирательства школьник полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Он пояснил, что осознает серьезность своего проступка и больше никогда не допустит подобного. Суд, изучив все обстоятельства дела, принял во внимание его возраст, отсутствие предыдущих нарушений и чистосердечное признание. В итоге производство по делу закрыли, ограничившись устным предупреждением. Решение суда уже вступило в силу.

Ранее сообщалось, что бюджетных мест для стобалльников не хватило в 12 вузах.