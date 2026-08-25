В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена массированная атака. В общей сложности перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Масштаб отраженной атаки над регионами России

Системы противовоздушной обороны сбили 148 целей, запустив противоракеты и задействовав зенитные комплексы в приграничных и центральных субъектах РФ. В воздухе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и ликвидировали все обнаруженные объекты.

Защита южных территорий и Крымского полуострова

Значительная часть целей была нейтрализована над южными регионами страны. Противовоздушная оборона отразила воздушные удары над территорией Краснодарского края и Республики Крым, предотвратив повреждения инфраструктуры.

Действия средств ПВО над морскими акваториями

Помимо сухопутных территорий, дежурные средства ПВО успешно ликвидировали воздушные цели над акваториями Азовского и Черного морей. Все надводные и прибрежные секторы находились под постоянным контролем радиолокационных систем наблюдения.