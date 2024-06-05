Экс-министр ЖКХ Ставрополья Марченко заявил, что дело против него сфабриковано

Экс-министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко в зале суда заявил, что считает себя невиновным в выдвинутом обвинении, сообщает newstracker.ru . Следствие предполагает, что чиновники во главе с министром ЖКХ использовали 13 млн рублей из краевого бюджета на собственные нужды.

Деньги выделяли регионам в период пандемии для обработки улиц средствами дезинфекции. В краевой бюджет поступило 45 миллионов рублей. Предполагается, что чиновники похитили из этой суммы 13 миллионов. Экс-министр ЖКХ реализовывал схему обмана двумя способами. Во-первых, улицы обрабатывали более дешевыми средствами. Во-вторых, во время тендеров стоимость работ уже завышали на 30%. Коллеги бывшего министра информацию подтвердили во время допросов.

Роман Марченко рассказал, что действовал в интересах населения, контролировал ход работ, собирал все документы. Лично проверял контракты. Завышения цен заметил. Вызвал своих помощников — первого заместителя Евгения Маслова и подчиненного Николая Трутнева. Они заверили, что все законно. Гражданин Марченко уверен, что они вступили в сговор и действовали без его ведома.

«Меня на ровном месте, как пацана, взяли и обули. Все доказательства сфабрикованы. Мы все делали четко по закону», — заявил Марченко.

За квадратный метр при обработке улиц и остановок дезинфицирующими средствами регион платил подрядчику 4 рубля за квадратный метр.

Ранее мы сообщали, что Росфинмониторинг раскрыл нарушения исполнителями гособоронзаказа на 60 млрд рублей в прошлом году.