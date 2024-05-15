Росфинмониторинг раскрыл нарушения исполнителями гособоронзаказа на 60 млрд рублей в прошлом году

В минувшем году Росфинмониторинг направил в правоохранительные и прочие надзорные органы свыше двух тысяч материалов, которые связаны с операциями, проводимыми рядом исполнителей гособоронзаказа. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что за счет финансовой разведки были расторгнуты контракты на шесть миллиардов рублей. Кроме того, число материалов о нарушении выросло в четыре раза по сравнению с годом ранее.

Отмечается, что особое внимание ведомства привлекли свыше 50 тыс. компаний, на основе переданных ими данных было возбуждено 180 уголовных дел. Всего под проверки попали финансовые операции на 60 млрд рублей.

Добавляется, что также Росфинмониторингом было получено свыше 3,5 тыс. запросов по поводу почти 30 тыс. физических лиц, подозреваемых в коррупции и непосредственном хищении средств, против которых было возбуждено свыше 430 уголовных дел. Кроме того, было назначено штрафов на сумму 1,4 млрд рублей, арестовано активов на 8,6 млрд рублей, дополнительно конфискованы средства на 34 млрд рублей.