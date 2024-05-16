Экс-начальник ГИБДД Прокопьевска приговорен к 11 годам колонии строгого режима
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Рудничный районный суд Прокопьевска вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по городу за систематическое получение взяток, сообщает sibdepo.ru.
Суд вынес приговор в виде 11 лет и шести месяцев колонии строгого режима, информирует объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Согласно данным пресс-службы Следственного управления СКР по Кемеровской области, 53-летний бывший начальник отдела ГИБДД ОМВД незаконно сотрудничал с представителями двух местных фирм.
Компании специализируются на перевозке угля. Сотрудники давали деньги за то, чтобы перевозить груз по территории города без досмотров сотрудников автоинспекции и предоставления необходимых документов.
«В общей сложности преступным путем осужденный получил взятку в сумме более 3 млн 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В период следственных действий задержанный своей вины не признавал и от сотрудничества со следствием отказывался. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов собрали большую доказательную базу вины мужчины.
Кроме отбывания срока в колонии, осужденный обязан выплатить штраф в размере 10,6 млн рублей. На протяжении пяти лет мужчине запрещено занимать любую должность в государственных ведомствах.
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