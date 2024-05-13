Подмосковный бизнесмен пойдет под суд за мошенничество при ремонте мемориалов ВОВ

В Подмосковье будут судить руководителя коммерческой организации, который похитил бюджетные средства, выделенные по муниципальному контракту на ремонт шестидесяти памятников Великой Отечественной войны в Солнечногорске.

По данным прокуратуры Московской области, злоумышленник понимал, что совершить мошенничество в одиночку у него не получится, поэтому он передал взятку в размере одного миллиона рублей должностному лицу из администрации, чтобы ему гарантировали беспрепятственное подписание документов с заведомо ложными сведениями, в том числе актов о приемке и стоимости выполненных работ.

Сумма ущерба составила свыше двадцати миллионов рублей. Похищенными деньгами мужчина воспользовался по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пойдет под суд мошенник, который переоформил на себя недвижимость своей знакомой.