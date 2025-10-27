Экс-омбудсмена по правам ребенка Павла Астахова внесли в базу «Миротворца»*

Как сообщает издание, Павел Астахов был уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ с 2009 по 2016 год, после чего вернулся к адвокатской практике. В период с 2016 по 2023 год он неоднократно посещал Донецкую Народную Республику. По мнению авторов украинского экстремистского ресурса, эти визиты рассматриваются как потенциальная угроза территориальной целостности Украины.

По информации издания, создатели сайта выдвинули против адвоката обвинения в посягательстве на государственный суверенитет, поддержке преступных действий против граждан Украины и умышленном пересечении границы. Обоснованность обвинений не доказана.

В украинскую базу данных теперь попадают не только российские публичные лица — политики, артисты, спортсмены и журналисты, но и рядовые несовершеннолетние граждане. Поводом становится посещение новых регионов с разными целями, в том числе и с благотворительной.

Ранее омбудсмен Мишонова выразила обеспокоенность тем, что российские дети вносятся в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

* Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.