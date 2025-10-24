От ударов БПЛА до «Миротворца»: омбудсмен рассказала о войне ВСУ против российских детей
Омбудсмен Мишонова подтвердила гибель ребенка при атаке БПЛА на Красногорск
В результате очередной атаки беспилотника на жилой район подмосковного Красногорска имеются пострадавшие среди мирного населения, в том числе погибший ребенок. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Детский омбудсмен акцентировала, что противник целенаправленно наносит удары не только по стратегическим объектам, но и по гражданским лицам.
«Враг долбит по мирным людям. Бьет по детям. Потому что воюет с нами и с нашими детьми», — подчеркнула Мишонова. Она призвала граждан быть собранными, осторожными и готовыми к подобным вызовам, отметив, что «не должно быть иллюзий» относительно методов ведения войны.
Особое внимание Мишонова уделила информации о том, что российские дети вносятся в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
«Смотрю на публикуемые списки наших маленьких граждан, которых враг вносит на свой сайт. Страшно ему. Раз наших малышей тоже опасается», — заключила детский омбудсмен.
