На странице в своей социальной сети Николай Азаров поделился мнением, что армия Украины полностью зависит от США и партнеров. У ВСУ отсутствуют средства разведки, собственный арсенал, а большая часть армии – это иностранные наемники. В то время, пока ВСУ полностью зависят от других стран, армия РФ – самодостаточная единица, у которой есть все необходимое для ведения боя и защиты. Как только Украину перестанут поддерживать, она не сможет противостоять РФ. По мнению эксперта, США не смогут десятилетиями помогать Киеву. Верить в такую «чушь» не сможет ни один адекватный человек. Скоро финансирование закончится, предполагает экс-министр.

«Вашингтон устал от вливания бешеных сумм в киевский режим. «Краник» скоро иссякнет. Военный и идеологический потенциал России и Украины сильно разнится», - высказал мнение украинский экс-премьер-министр Николай Азаров

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, который представляет интересы Демократической партии, отметил, что из бюджета для помощи Украине было выделено 113 миллиардов долларов. При этом есть ряд внутренних проблем, требующих финансирования: американцы не могут получить талоны на еду и оформить медицинскую страховку.