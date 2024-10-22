Экс-президента Перу Толедо приговорили к 20 годам тюрьмы за взятку в $35 млн

Бывший президент Перу Алехандро Толедо признан виновным в получении взятки от ведущей бразильской строительной компании Odebrecht и приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет и шесть месяцев, сообщило агентство Reuters.

Суд вынес приговор в понедельник, 21 октября. Следствие установило, что экс-президент получил взятку в размере $35 млн. Взамен лидер заключил с крупной компанией контракт на строительство дороги, соединяющей южное побережье Перу с Амазонской низменностью.

Теперь компания переименована в Novonor. Ее руководство в 2016 году призналось, что давало большие взятки руководящим лицам разных стран для получения прибыльных государственных заказов. Алехандро Толедо на протяжении всего расследования отрицал свою вину. С прошлого года он находится в небольшой тюрьме Лимы, где и вынесли приговор. У экс-президента рак, поэтому он обратился к суду с просьбой разрешить ему отбывать наказание дома.

«Пожалуйста, позвольте мне исцелиться или умереть дома», — сказал он.

Кроме того, по делу Odebrecht под следствием находятся Педро Пабло Кучински и Ольянта Умала, которые также в разное время выполняли обязанности президента. Еще один лидер Педро Кастильо находится под стражей в связи с обвинениями в мятеже. Договор на строительство был заключен при администрации одного президента, однако работы длились несколько лет. За это время сменилось еще две администрации.

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