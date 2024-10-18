В Мали провели «суд над Зеленским»

В Мали местные жители устроили «суд» над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил портал African News Feed.

Жители африканского государства считают, что Киев тесно связан с террористами в Африке. Во время «судебного заседания» местные активисты представили куклу Зеленского, которую символически повесили и сожгли.

Организаторы процесса заявили, что Киев якобы активно взаимодействует с террористическими группами, которые действуют на территории Мали.

10 октября французская газета Monde, ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что украинская разведка с начала 2024 года усилила сотрудничество с террористами из объединения вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали. Отмечалось, что представители Киева активно занимаются обучением террористов.

Ситуация обострилась после того, как армия Мали в ноябре 2023 года взяла под контроль город Кидаль. После этого связи между малийскими боевиками и украинскими структурами, по данным некоторых экспертов, укрепились.

Кроме того, по данным источника, в начале 2024 года несколько бойцов CSP-DPA отправились на Украину для обучения обращению с беспилотными летательными аппаратами и освоения их производства.

Как пишет Monde, основная задача Киева в Африке заключается в уничтожении ЧВК «Вагнер», представители которой с конца 2023 года работают на территории африканского континента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военных Северной Кореи отправили на СВО.