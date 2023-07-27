Экс-президенту США Трампу могут предъявить новые обвинения по делу о выборах 2020 года

Телеканал ABC News информирует, что в офис спецпрокурора Джека Смита вызывали адвокатов Дональда Трампа. Защита экс-президента США уже прибыла. Проходят переговоры. Телеканал предполагает, что Дональду Трампу объявят новые обвинения в рамках расследования легальности итогов выборов 2020 года.

«Адвокаты Трампа Джон Лауро и Тодд Бланш, как ожидается, встретятся с командой Смита после получения письма с предупреждением о том, что Трамп является целью проводимого спецпрокурором расследования попыток изменить итоги выборов 2020 года», - проинформировали в эфире телеканала ABC News

Не исключено, что в ближайшее время экс-президенту предъявят обвинения именно из-за событий 2021 года, когда 6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолию. Палата представителей давно настаивала на этом. Ожидается, что адвокаты Дональда Трампа получат письменное уведомление о появлении новых обвинений.

Во время массовых беспорядков 6 января погибли люди – мирный активист и полицейский. Конгрессмены утвердили победу Дональда Трампа на президентских выборах США после того, как удалось остановить протестующее движение. Сотни граждан позже были арестованы. Дональд Трамп отрицает свою вину. Он не агитировал приходить и поддерживать его кандидатуру. Палата представителей обвиняют его, в частности, в подстрекательстве к беспорядкам.