Возлюбленная Брэда Питта в полупрозрачном платье восхитила гостей свадьбы Тейлор Свифт

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон посетили свадьбу певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси, сообщает The Voice. Торжество прошло на этой неделе в Калифорнии.

Фотографию пары опубликовала фотограф Лори Занолетти. На снимке актер и его избранница запечатлены в элегантных образах. Инес де Рамон выбрала черное полупрозрачное платье. Ее образ дополнили серьги-капли с изумрудами. Питт появился на мероприятии в белой рубашке, черном костюме и галстуке-бабочке.

Занолетти назвала эту парочку своей любимой. Инес сделала репост фотографий, сопроводив их балладой Свифт.

Питт и де Рамон вместе с 2022 года. Отношения пары развиваются гармонично. По данным инсайдеров, избранница актера близка с его родными. Однако сам Питт не планирует жениться.

Напомним, актер был женат дважды. С 2000 по 2005 годы он состоял в браке с Дженнифер Энистон. Затем последовал долгий и громкий брак с Анджелиной Джоли, который длился 10 лет. Развод был окончательно оформлен только в 2024 году.

Ранее стало известно, во сколько обошлась свадьба певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси.