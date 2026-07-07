Возлюбленная Брэда Питта в полупрозрачном платье восхитила гостей свадьбы Тейлор Свифт
The Voice: возлюбленная Питта восхитила поклонников нарядом на свадьбе Свифт
Фото: [соцсети]
Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон посетили свадьбу певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси, сообщает The Voice. Торжество прошло на этой неделе в Калифорнии.
Фотографию пары опубликовала фотограф Лори Занолетти. На снимке актер и его избранница запечатлены в элегантных образах. Инес де Рамон выбрала черное полупрозрачное платье. Ее образ дополнили серьги-капли с изумрудами. Питт появился на мероприятии в белой рубашке, черном костюме и галстуке-бабочке.
Занолетти назвала эту парочку своей любимой. Инес сделала репост фотографий, сопроводив их балладой Свифт.
Питт и де Рамон вместе с 2022 года. Отношения пары развиваются гармонично. По данным инсайдеров, избранница актера близка с его родными. Однако сам Питт не планирует жениться.
Напомним, актер был женат дважды. С 2000 по 2005 годы он состоял в браке с Дженнифер Энистон. Затем последовал долгий и громкий брак с Анджелиной Джоли, который длился 10 лет. Развод был окончательно оформлен только в 2024 году.
Ранее стало известно, во сколько обошлась свадьба певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси.