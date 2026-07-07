Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Массовка» в Дедовске

«Мы создадим здесь современную инфраструктуру для отдыха и спортивных тренировок. Сделаем пешеходные дорожки и лыжный маршрут, площадки для волейбола и настольного тенниса, зону для воркаута и пункт проката спортивного инвентаря. Также здесь появятся смотровая площадка, кафе, кинологический маршрут для прогулок с собаками. А для ребятишек предусмотрим игровую площадку», — рассказал губернатор.

Он отметил важность обеспечения безопасности на территории. Для этого в лесопарке оборудуют видеонаблюдение и освещение, а также обустроят пост охраны.

«Видеонаблюдение — это обязательный стандарт для каждого нашего парка. Мы считаем, что без него, особенно зимой, когда рано темнеет, просто не обойтись. Хорошо, когда дети вечером могут спокойно прийти в парк побегать и поиграть, но еще лучше, когда у родителей есть четкое понимание того, что территория находится под надежным контролем», — подчеркнул глава региона.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/4

На территории уже убрали сухостой и поваленные деревья. Сейчас прокладывают инженерные сети. Здесь обустроят парковку и несколько входов, создадут дорожно-тропиночную сеть протяженностью более 4 км и лыжню протяженностью 1,2 км.

«При их прокладке мы максимально сохранили флору и фауну, стараясь обходить как можно больше деревьев. (…) Установим современные малые архитектурные формы, лавочки, навесы, урны. Работы идут активно, мы планируем открыть этот лесопарк ко Дню города Дедовск в сентябре», — сообщил директор МАУК «Дирекция парков» Дмитрий Семенов.

Ранее в округе Истра создали еще 2 лесопарка — «Шишкин лес» в Павловской Слободе и «Соколиная гора» в окружном центре. Оба были признаны лучшими на федеральном уровне в рамках Всероссийской премии «Парки России». Сейчас продолжается благоустройство лесопарка в деревне Лечищево. Его планируется открыть уже в августе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта грунтовой дороги на Колхозной улице Дедовска.