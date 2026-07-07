Забудьте про душ в отпуске: власти популярного шведского острова призывают мыться в море
Aftonbladet: тристов на острове Готланд призвали мыться в Балтийском море
Из-за критической нехватки пресной воды на шведском острове Готланд гостям предлагают использовать для мытья морскую воду. Для этих целей отели бесплатно выдают туристам специальное биоразлагаемое мыло, сообщает Aftonbladet.
Экономия воды как вынужденная мера
Шведские власти Готланда столкнулись с острым дефицитом пресной воды и инициировали кампанию по ее сбережению среди путешественников. Региональное руководство совместно с отелями призвало приезжих отказаться от привычного душа в пользу купания в Балтийском море. Как пояснил представитель регионального отдела устойчивого развития Йохан Густафссон, стандартные водные процедуры требуют около 60 литров ресурса, поэтому каждый сэкономленный литр крайне важен в сложившихся обстоятельствах.
Правила использования морской воды
Чтобы минимизировать ущерб экологии, туристам запрещено применять обычные косметические средства. В отелях и туристическом офисе Висбю гостям бесплатно предоставляют специальное мыло, пригодное для использования в соленой среде. Густафссон подчеркнул, что подобная практика не должна восприниматься как ограничение комфорта. По его мнению, такая адаптация под климатические условия может стать для отдыхающих необычным и приятным опытом, который оставит новые впечатления.
Климатический кризис на Готланде
Напряженная ситуация с ресурсами вызвана засухой: уровень осадков на острове упал на 30% ниже нормы, а высокая температура воздуха спровоцировала ускоренное испарение влаги. На текущий момент для местного населения и бизнеса действуют строгие ограничения, запрещающие полив садов, наполнение бассейнов и мойку фасадов или автомобилей. Проблема водоснабжения носит масштабный характер, затрагивая даже густонаселенный лен Сконе, где жителям рекомендовано сократить время пребывания в душе до 3 минут. Стоит отметить, что стратегическое значение Готланда, расположенного недалеко от Калининграда, делает вопрос сохранности инфраструктуры водоснабжения вопросом национальной безопасности.