Ученые узнали, какую черту характера нужно развивать: можно дожить до 100 лет и сохранить разум

Секрет долголетия кроется в характере

Традиционно эксперты связывают долголетие с диетой, спортом и социализацией. Однако недавняя научная работа указывает на то, что решающее значение имеют личностные качества. Специалисты проанализировали образ жизни и психологические профили 125 жителей Италии в возрасте от 71 до 101 года, сравнив представителей знаменитой «голубой зоны» на Сардинии с их соседями из других регионов.

Значение открытости новому опыту

Анализ показал, что долгожители не обязательно имеют более высокий уровень жизни, но их объединяет высокая степень открытости новому опыту. Такие люди отличаются любознательностью, стремлением к обучению и готовностью принимать неизведанное. Подобный склад характера позволяет эффективнее бороться со стрессом, повышает эмоциональный интеллект и стимулирует выбор занятий, полезных для работы мозга и поддержания физической формы.

Влияние личности на образ жизни

Авторы работы отметили, что черты характера не гарантируют долголетие напрямую, но определяют поведенческие паттерны. Любознательные личности чаще осваивают актуальные навыки и сохраняют активность в преклонном возрасте. В то же время высокая добросовестность помогает лучше справляться с жизненными трудностями, а выраженный нейротизм, напротив, негативно сказывается на восприятии собственного здоровья. Несмотря на наблюдательный характер исследования, оно подтверждает значимость психологии в вопросах сохранения здоровья наряду с привычными факторами.