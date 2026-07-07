Агутин назвал имя артиста, достойного звания «великий»

Российский певец Леонид Агутин в разговоре с ТВ Mail поделился мнением об Игоре Николаеве. Исполнитель хита «Остров» назвал его великим автором и артистом.

По словам Агутина, Николаев — уникальный представитель музыкальной индустрии. Он обладает редким сочетанием таланта и грамотности, а его творчество поражает своей обильностью. У него множество хитов и шлягеров, которые знают и любят люди разных поколений.

Агутин рассказал, что на фестивале AGUTEEN FEST он организовал трибьют Николаеву. Вместе с командой они тщательно отобрали песни для этого выступления. Композитор согласовал все выбранные композиции.

«С таким багажом хитов, шлягеров всех времен. Хорошо, что Игорь согласился участвовать», — отметил Леонид.

Артист признался, что для него было важно, чтобы Николаев остался доволен результатом. Агутин понимает, насколько важно для автора видеть, как его песни исполняются с любовью и уважением.

Таким образом, трибьют стал своеобразным признанием заслуг Николаева перед музыкой и публикой. Агутин уверен, что его творчество заслуживает такого внимания и почтения.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал песню точным отражением действительности.