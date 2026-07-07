Тайна молодости Бабкиной раскрыта: певица откровенно высказалась о своей пластике

Народная артистка России Надежда Бабкина перестала делать вид, что ее внешность — исключительно заслуга природы. В интервью Общественной службе новостей певица впервые подробно рассказала о хирургических вмешательствах, которым подверглась ради сохранения сценического образа, и объяснила, почему осуждает пластику у юных коллег.

Надежда Бабкина не скрывает: ее свежий вид на сцене — результат работы пластических хирургов. По словам артистки, она перенесла круговую подтяжку лица, а также ряд «уходовых процедур», о которых предпочла умолчать. Певица подчеркнула: для публичного человека внешность — часть профессии, и запускать ее артист не имеет права.

«Я просто считаю, что звезды не имеют права выглядеть плохо. И они просто обязаны посещать косметологов», — заявила Бабкина.

При этом она категорически разграничивает зрелую и юную аудиторию. Если в возрасте за 50, по ее мнению, корректировка лица допустима и даже нужна, то молодым исполнителям она советует держаться от скальпеля подальше. Бабкина напомнила, что не раз призывала начинающих певиц не спешить менять природные данные — «успеют еще» в более осознанном возрасте.

Таким образом, певица провела четкую грань между омоложением как необходимостью для состоявшейся звезды и пластикой как рискованным экспериментом для тех, чья карьера только набирает обороты. Сама Бабкина свой выбор сделала давно и называет его осознанным шагом профессионального человека.

Ранее Бабкина объяснила, почему верит нумерологам, но не гадалкам.