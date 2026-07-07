В Озерах капитально ремонтируют многоэтажку : жильцы дома №14 начнут экономить на отоплении уже этой зимой

В Озерах девятиэтажный панельный дом №14 в микрорайоне имени Маршала Катукова масштабно обновляют с помощью современных технологий. Как сообщили в управлении по ЖКХ Администрации городского округа Коломна, это здание 1979 года постройки вошло в краткосрочный план региональной программы капремонта на 2026–2028 годы.

Подрядчик ООО «ТЛЦ» заступил на объект в феврале, а управляющая компания оперативно разбирает все обращения граждан на месте.

На модернизацию многоэтажки, где живут более 200 человек, выделено почти ₽54 млн. По данным на 7 июля 2026 года, ремонт фасада готов на 90%: рабочие установили бескаркасный фасад и заменили стеклопакеты в подъездах. На этой неделе бригада начинает приводить в порядок плоскую крышу. Бескаркасный фасад — это система утепления стен без массивных металлических конструкций, когда плиты крепятся прямо к зданию, защищая его от промерзания.

«Новое фасадное покрытие значительно улучшит теплоизоляцию, что позволит жильцам зимой экономить на отоплении», — рассказал заместитель директора фирмы-подрядчика Сергей Киреев.

По его словам, старую водосточную систему на доме также полностью заменят. Всего в округе до конца 2026 года капитально отремонтируют 25 домов.