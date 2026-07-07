Любовь, победившая бояр: что скрывает праздник Петра и Февронии 8 июля

Православная церковь 8 июля вспоминает муромских чудотворцев Петра и Февронию — покровителей супружества. В России эта дата уже давно стала не только церковной, но и светской: с 2008 года ее отмечают как День семьи, любви и верности. Однако помимо красивых легенд, у этого дня есть строгий свод правил, суеверий и примет, о которых стоит знать каждому, кто планирует провести его по всем канонам. О них пишет Общественная служба новостей .

История князя Петра и простой крестьянки Февронии — одна из самых романтичных в русском календаре. Согласно преданию, будущий правитель Мурома тяжело заболел, и во сне ему открылось имя девушки, способной его вылечить.

Петр нашел Февронию, пообещал взять ее в жены, но после выздоровления забыл о своем слове. Болезнь вернулась с новой силой, и только повторное исцеление заставило князя исполнить обещание. Бояре воспротивились неравному браку, тогда Петр добровольно оставил престол. В изгнании супруги пробыли недолго — муромцы сами попросили их вернуться. В старости они приняли монашество в разных обителях, но молили Бога о смерти в один день. Это и случилось 8 июля (по старому стилю — 25 июня) 1228 года. Канонизировали супругов в 1541 году, и с тех пор в эту дату принято просить о семейном тепле, ставить свечи за родных и молиться о любви.

Однако праздник окружен не только благочестивыми традициями, но и целым списком запретов. Так, девушкам категорически не советуют купаться — народная молва связывает это с риском заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ссоры с супругом или супругой в этот день тоже под строгим табу: любое резкое слово может аукнуться долгими раздорами. Расческу лучше отложить в сторону — считается, что иначе волосы станут болезненными и трудно поддадутся лечению. Тем, кто панически боится темноты, рекомендовано не выходить из дома после заката: существует поверье, что на улице можно подпустить к порогу нечистую силу, которая затем будет тревожить домочадцев несколько ночей. Хозяйкам не велят касаться теста — ни замешивать, ни печь, ни жарить. Также под запретом сплетни, магические обряды, рукоделие (нитки будут путаться, а вещь быстро испортится) и работа в огороде — иначе, по примете, урожая не видать. Переезд в этот день сулит неудачи, а венчание — несчастливый брак.

При этом разрешенного не меньше. Самое благоприятное действие — обручение: дать друг другу устное обещание верности без официальной регистрации. Молитвы о семейном счастье и свечи за здравие близких всячески приветствуются. Влюбленным советуют провести день вместе, устроить свидание, познакомиться с родителями или даже посвататься.

Народные приметы на 8 июля тоже красноречивы: если утром прошел дождь, он будет коротким. Обилие клевера в полях предвещает дождливый июль. В этот день именины отмечают Василий, Давид, Денис, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония и Федор.

Споры о том, можно ли венчаться в эту дату, не утихают: церковь не запрещает таинство, но народная молва настаивает на обратном. Поэтому большинство пар предпочитает ограничиться обручением — формальным обещанием, которое, по поверьям, укрепляет отношения ничуть не хуже штампа в паспорте.