Город 1600 лет спал под песком: археологи нашли в Египте улицы, дома и древнюю церковь

В египетской Западной пустыне нашли хорошо сохранившийся город возрастом около 1600 лет, пишет Daily Mail со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта. Поселение византийской эпохи обнаружили в оазисе Дахла, в провинции Новая Долина.

По словам Махмуда Масуда, главы раскопочной миссии, поселение включало все признаки полноценной городской общины — от жилых домов и улиц до церкви и защитных построек.

Археологи раскопали дома со сводчатыми крышами, кухни, хлебные печи, каменные мельницы, широкие улицы, площади, две сторожевые башни и укрепленное здание на окраине. В центре поселения стояла базилика — христианская церковь, выходившая на одну из главных улиц.

Находки показывают, что это было не случайное скопление построек, а полноценный город с продуманной планировкой и активной повседневной жизнью. Ученые также нашли домашнюю керамику, масляные лампы, сосуды для масел и духов, а также инструменты для перемалывания зерна.

Одной из главных находок стали почти 200 остраконов — черепков с надписями на коптском и греческом языках. На них сохранились записи о торговых сделках, письма и бытовые сведения.

Открытие помогает лучше понять, как жили люди в отдаленных египетских оазисах во времена Византийской империи, когда в стране усиливало свои позиции христианство, а римские традиции переплетались с местной культурой.