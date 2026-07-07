Загадка нашего черепа: почему лицо человека уменьшалось, пока мозг стремительно рос

Рост мозга и уменьшение лица у древних людей могли быть не таким прямым результатом естественного отбора, как считалось раньше, пишет Phys.org со ссылкой на исследование антропологов под руководством профессора Марка Хуббе в Nature Communications.

Долгое время учебная версия выглядела просто: крупный мозг помогал лучше думать и выживать, а лицо и челюсти уменьшались, потому что орудия труда частично заменяли тяжелое пережевывание пищи. Но новая работа ученых из Университета Теннесси и Университета Тюбингена показывает более сложную картину.

Исследователи изучили трехмерные измерения черепов 87 представителей рода Homo — от Homo habilis и Homo erectus до неандертальцев и Homo sapiens. Затем данные сравнили с шестью моделями эволюции.

Оказалось, что изменения лучше объясняются не постоянным движением к «современному человеку», а сочетанием нейтральных процессов, долгих периодов почти без изменений и ограничений, связанных с биологией и средой.

При этом естественный отбор не исключается. Ученые считают, что резкие этапы роста мозга могли происходить тогда, когда ограничения временно ослабевали. Важную роль могла сыграть культура: орудия, новые способы добычи пищи и освоение разных мест обитания помогали предкам получать больше ресурсов и поддерживать более крупный мозг.

Авторы предлагают сместить вопрос: не почему человек все время шел к большому мозгу и маленькому лицу, а при каких условиях древние популяции могли выходить за прежние биологические рамки.