Увязли в долгах: почему ипотеку теперь приходится выплачивать в два раза дольше

Почему ипотека растянулась на годы

Данные аналитиков Frank RG свидетельствуют о существенном увеличении времени, которое требуется российским заемщикам для полного погашения долга. Если в начале 2022 года на закрытие кредита уходило в среднем 4,4 года, то к январю 2026 года этот показатель увеличился до 9,3 года. При этом формальные договорные сроки, составляющие в среднем около 24,6 года, демонстрируют незначительную тенденцию к снижению на фоне некоторого уменьшения рыночных ставок. Для сравнения: в начале мая 2026 года средневзвешенная ставка на первичном рынке опустилась до 19,19% годовых, тогда как годом ранее она превышала 26%.

Факторы влияния: цены и политика регулятора

Эксперты «Эксперт РА» выделяют две ключевые причины удлинения ипотеки: опережающий рост цен на недвижимость по отношению к доходам граждан и жесткие условия денежно-кредитной политики. Чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет и сделать ежемесячные платежи посильными, люди вынуждены оформлять кредиты на более длительный период. На рынке новостроек, где активно работают льготные программы, заемщики чаще всего выбирают максимальный срок до 30 лет. На вторичном рынке, где разрыв в цене с новым жильем достиг 65%, сроки традиционно короче и варьируются в пределах 10–12 лет.

Новые стратегии заемщиков

Поведение владельцев ипотечных кредитов претерпело изменения из-за ситуации с доходностью вкладов. В 2024–2025 годах гражданам было выгоднее держать средства на депозитах, чем гасить долг досрочно. Однако к концу 2025 года ситуация изменилась: объем досрочных выплат вырос почти на четверть. При этом заемщики все чаще отдают предпочтение уменьшению ежемесячного платежа для сохранения финансовой мобильности, хотя эксперты настаивают, что сокращение срока кредита позволяет сэкономить до 30% от общей суммы переплаты. Специалисты рекомендуют клиентам банков создавать финансовую «подушку безопасности» и внимательно следить за возможностями рефинансирования.