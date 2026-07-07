Проект на ₽8,7 млрд, который прямо сейчас меняет экологическое будущее Коломны

В Коломне продолжается модернизация очистных сооружений в поселке Сергиевский — проект обеспечит экологический комфорт более чем 150 тысячам жителей. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Работы стартовали в 2023 году и не прерывали штатную очистку стоков: комплекс ежедневно перерабатывает до 60 тысяч кубометров воды, обслуживая город и близлежащие населенные пункты, а также крупные предприятия.

По данным на 7 июля, строительная готовность объекта достигла 67 %, на площадке трудятся свыше 80 рабочих и задействовано 10 единиц техники. В рамках реконструкции возводят новые блоки биологической очистки, цех механического обезвоживания осадков и цех глубокой доочистки. После запуска система будет проводить полный цикл обработки — от механической очистки до обеззараживания и доочистки, доводя качество воды до экологических нормативов.

Завершить проект стоимостью ₽8,7 млрд планируют во втором полугодии 2027 года. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, реконструкция вошла в перечень приоритетных наказов народной программы, финансирование обеспечено за счет займов Фонда развития территорий, а ход стройки находится на личном контроле парламентария.