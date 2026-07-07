Лерчек показала подросшего сына от танцора Сквиччиарини

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, поделилась с поклонниками новыми фотографиями, передает Teleprogramma.org.

На фото 33-летняя блогерша позирует вместе с подросшим сыном и женихом — аргентинским танцором и отцом ребенка Луисом Сквиччиарини.

«Buenos días», — подписала снимок на испанском языке Лерчек.

Напомним, в конце февраля 2026 года у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Это произошло сразу после того, как она в четвертый раз стала мамой. Чуть позже в отношении блогерши приостановили уголовное преследование по делу о выводе крупной суммы денег за рубеж. За аналогичное преступление ее бывший муж — Артем Чекалин, был осужден на семь лет.

Сейчас Чекалина лечится в НИИ онкологии имени Блохина, где проходит курсы химиотерапии. Несмотря на это, некоторые известные личности сомневаются в ее диагнозе. Среди них — журналист Отар Кушанашвили.

Ранее Луис Сквиччиарини рассказал о любви к России и возлюбленной Валерии Чекалиной.