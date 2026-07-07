Шаляпин жестко прошелся по российским звездам, которые боятся уходить со сцены

Певец и шоумен Прохор Шаляпин высказался о тех, кто боится потерять популярность, передает Super. По словам артиста, публика давно устала от таких звезд.

Шаляпин считает, что некоторые звезды давно могли бы завершить карьеру, ведь сейчас у них есть буквально все. Но они продолжают выступать, не замечая, что публика от них уже устала. Прохор назвал такую зацикленность на славе безумием.

«У них и дачи, и деньги, и хиты, и песни, и людям они надоели, но они никак не уйдут. Они не могут успокоиться», — отметил Прохор.

По мнению певца, такие коллеги выглядят внутренне опустошенными. Он считает, что они потеряли душевное равновесие и не могут остановиться. Вместо того чтобы уйти на заслуженный отдых, они продолжают досаждать зрителям.

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