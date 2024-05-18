Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер высказал мнение, что у России есть все шансы в скором времени добиться поставленной в начале СВО цели по полной демилитаризации Украины, сообщили РИА Новости .

«Украинская армия будет продолжать распадаться», — заявил эксперт.

Британская газета Times опубликовала материал, автор которого делится прогнозами: ближайшие несколько недель могут стать решающими в зоне специальной военной операции. Успеет ли переданная США помощь прибыть на Украину, чтобы изменить ситуацию на линии фронта — один из актуальных вопросов, который волнует автора статьи.

Эксперт Скотт Риттер отметил, что не считает правильным оценивать сроки завершения СВО. Он придерживается российской позиции. Кремль не говорит о сроках. Приоритет отдают выполнению поставленных задач. У России есть стратегическое преимущество, которым она эффективно пользуется.

«Россия добьется успеха, российским военнослужащим удастся добиться цели по полному уничтожению вооруженных сил Украины в обозримом будущем», — высказал мнение Риттер.

Эксперт уверен, что Украина добровольно выбрала не соглашаться на мирные переговоры. От решения правительства страдает население. Тысячи украинских солдат гибнут. Россия вынуждена согласиться на условия Киева и продолжать вооруженный конфликт. Скотт Риттер уверен, что украинская армия неминуемо падет.

Россия же выбрала другой путь — медленно идти к достижению своих целей, причем максимально сохраняя жизни своих военнослужащих. Россия победит, считает эксперт. Кремль тоже это прекрасно осознал, поэтому не торопится. Западные СМИ ошибаются, считая, что ситуацию можно изменить, передав Украине очередную партию оружия.

Ранее мы сообщали, что Киев впервые попросил Вашингтон помочь нанести удар по России.