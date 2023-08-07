Эксперт Скотт Риттер считает, что украинские военные несут большие потери в зоне СВО. Доказательство – кладбищ, на которых хоронят бойцов, уже не хватает. Скрывать от простых людей, что контрнаступление провалилось, невозможно. Люди сами видят, как увеличивается территория, на которой похоронены военные Украины.

«Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», - считает эксперт Скотт Риттер

Киевская власть ставит цель – забрать свои территории и психологически давить на российских военных. Для этого они отправляют в зону СВО все много людей, большая часть из которых не обучена военному мастерству. Из-за этого военные Украины гибнут. Сломить дух российских участников СВО не получается. К концу лета, по предположению экс-разведчика, количество убитых будет превышать полмиллиона человек. У ВСУ не получится уже справиться с высокими потерями личного состава.

О том, что Украина идет в контрнаступление, стало известно 4 июня. Ни на одном из участков достичь успехов на данный момент не получилось.