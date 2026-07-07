Сладость с пользой: врач объяснил, какой шоколад лечит сосуды и микробиоту

Народная мудрость о том, что все вкусное вредно, получила неожиданное опровержение. Заведующий Гастроцентром ПОКБ, кандидат медицинских наук Владимир Логинов в беседе с корреспондентом REGIONS объяснил, почему горький шоколад заслуживает места не только в кондитерской, но и в медицинской корзине полезных продуктов.

Плитка темного шоколада — это не просто удовольствие, а серьезный помощник для сердечно-сосудистой системы, заявил врач Владимир Логинов. По его словам, продукт с высоким содержанием какао (от 70 процентов) способен снижать артериальное давление, причем эффект заметнее именно у тех, кто страдает гипертонией. Улучшается работа не только крупных сосудов, но и мельчайших капилляров, что критически важно для профилактики осложнений на микроциркуляторном уровне.

Вопреки распространенному стереотипу, шоколад не находится под запретом для диабетиков. Темные сорта снижают риск развития сахарного диабета второго типа на 21 процент. Секрет — в полифенолах, которые усиливают чувствительность к инсулину и подавляют воспалительные процессы. Кроме того, лакомство благотворно влияет на кишечную микробиоту и помогает бороться с запорами, увеличивая частоту стула и объем кала.

Однако ложка дегтя все же есть. Все перечисленные свойства относятся исключительно к горькому шоколаду с содержанием какао не менее 70-80 процентов и минимальным количеством сахара. Молочный и белый шоколад, насыщенные жирами и сахаром, полностью лишены этих преимуществ. Врач подчеркивает: полезный эффект напрямую зависит от доли какао, и выбирать стоит только ту плитку, где этот показатель максимален.